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В столице начали принимать заявки на первый конкурс профессионального мастерства "Эффективная Москва". Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Конкурс призван отобрать эффективные решения, созданные для совершенствования рабочих процессов в органах исполнительной власти столицы, а также выявить лучших специалистов, которые внедряют такие практики. По словам Багреевой, задачи, стоящие перед мегаполисом с многомиллионным населением и тысячами организаций, требуют решений очень высокого уровня сложности.

"Конкурс станет площадкой, где мы собираем практики, уже доказавшие свою результативность, оцениваем их потенциал и создаем условия для их дальнейшего развития", – отметила вице-мэр.

Багреева добавила, что состязание должно сформировать передовые подходы к управлению и стать новой профессиональной традицией для сотрудников правительства Москвы.

Конкурс проводится по трем направлениям: "Эффективный процесс", "Цифровая эффективность" и "Экономика результата". Кроме того, учреждены специальные номинации: "Мастерство команды", "Лучшая видеовизитка" и "Знатоки экономики".

Итогом конкурса станет городской банк лучших решений: их планируют тиражировать в организациях правительства Москвы. Победителям вручат образовательные сертификаты, которые дадут возможность пройти обучение у ведущих экспертов.

"За каждым улучшением стоят люди, которые делают процессы быстрее, проще и технологичнее", – рассказала руководитель управления кадровых сервисов правительства Москвы Полина Логинова.

По ее словам, в конкурсе важен не только результат, но и то, как команда к нему пришла: такие профессиональные состязания помогают отмечать вклад коллективов и переносить удачные практики в другие направления.

Организаторы конкурса – департамент экономической политики и развития Москвы и управление кадровых сервисов правительства столицы. Подробная информация и форма подачи заявки доступны на сайте конкурса, заявочная кампания завершится 31 декабря 2026 года.

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