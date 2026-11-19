Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Столичные полицейские задержали двух женщин в возрасте 21 и 28 лет, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, 25-летнему москвичу позвонили и предложили обновить пароль от домофона, а затем злоумышленники выманили у мужчины код из СМС. После этого потерпевшего стали убеждать, что он финансирует противоправную деятельность.

В результате москвич снял сбережения, оформил кредит и передал средства злоумышленникам. Те в свою очередь перевели полученные деньги в криптовалюту и отправили кураторам.

Ущерб составил более 8,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают соучастников преступления.

"Никогда не сообщайте коды из СМС и не передавайте деньги незнакомцам! Если вас просят снять сбережения или оформить кредит – это мошенники!" – предупредили в московской полиции.

Ранее москвичка лишилась 450 миллионов рублей – рекордной для столицы суммы ущерба от дистанционных мошенников. Все началось с сообщения в Telegram от пользователя, чье имя профиля и фотография принадлежали коллеге потерпевшей. Женщину спросили, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России.

Позже с москвичкой связались разные люди, которые в том числе представлялись сотрудниками Центробанка. Они рассказали, что из организации произошла утечка персональных данных, и предупредили об "уголовной ответственности за распространение сведений о содержании их диалога".

Для защиты счетов от компрометации ей предложили их перевыпустить. Сбережения же, по словам аферистов, следовало перевести в наличные и отдать курьеру.

