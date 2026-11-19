Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снежный покров в Москве сойдет к вечеру четверга, 19 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, центр которого расположен над востоком Балтийского моря. Облачно, местами – небольшие дожди; утром в некоторых районах области возможен мокрый снег.

"Будет активно расти температура, что к вечеру поспособствует сходу снежного покрова", – сказал Леус.

В Москве ожидается плюс 4–6 градусов, по области – плюс 2–7. В пятницу, 20 ноября, местами ожидается небольшой дождь. Ночью – плюс 4–6 градусов, днем – плюс 5–7.

Потепление и дождь с резкими перепадами температур могут привести к образованию гололедицы на столичных дорогах. На фоне этого водителей призвали пересесть на городской транспорт.

Настоящая русская зима, согласно прогнозам, придет в Москву только в декабре. До конца ноября снег будет выпадать, однако похолодания станут временными. Устойчивый снежный покров осенью не сформируется.