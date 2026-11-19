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Пассажир московского метро по решению суда должен выплатить предприятию 40 тысяч рублей за умышленно разбитое витражное стекло на станции "Теплый стан". Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Еще один инцидент произошел на станции "Щукинская". Там нарушитель повредил остекление входной двери. Суд назначил ему 180 часов обязательных работ.

Ликсутов отметил, что камеры видеонаблюдения и взаимодействие с полицией позволяют быстро устанавливать личности нарушителей. После этого материалы дела передают в суд.

Заммэра напомнил, что умышленная порча имущества влечет уголовную ответственность. Он призвал пассажиров бережно относиться к инфраструктуре метро.

"Мы уделяем особое внимание безопасности пассажиров и сохранности инфраструктуры столичного метрополитена", – заключил Ликсутов.

Ранее правоохранители задержали детей, которые разбили стекла в пяти вагонах электропоезда "Иволга", следовавшего по маршруту Фрязино – Москва. Злоумышленники заранее договаривались о встречах в мессенджерах, катались на электричках и снимали свои действия на телефоны. В отношении подростков возбудили уголовное дело о вандализме.

