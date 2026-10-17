Суд заключил под стражу молодого человека, бросившего камень в окно поезда МЦД-2

Фото: MAX/"Западное МСУТ СК России"

Суд заключил под стражу молодого человека, который бросил кирпич в окно электропоезда в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя Северного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СКР.

Инцидент произошел 15 октября на закрытой платформе "Покровское-Стрешнево" МЦД-2, когда 19-летний молодой человек бросил камень в окно электропоезда сообщением Подольск – Нахабино.

В итоге камень разбил окно состава и попал в голову пассажирке. Пострадавшей оказали первую помощь пассажиры и помощник машиниста. Подозреваемого задержали. Теперь его обвиняют по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Сам фигурант рассказал, что в момент преступления не подумал о последствиях своего поступка.

