В Москве задержан мужчина, бросивший камень в окно поезда МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

В Москве задержан мужчина, который бросил камень в вагон поезда на МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как установило ведомство, 15 октября 19-летний молодой человек находился на нефункционирующей для посадки-высадки пассажиров платформе станции Покровское-Стрешнево МЦД-2 Рижского направления Московской железной дороги. Он бросил фрагмент разломанной брусчатки в проезжавший электропоезд, следовавший сообщением Подольск – Нахабино.

В результате камень разбил окно поезда и попал в голову пассажирки, причинив ей вред. Пострадавшей оказали первую помощь пассажиры и помощник машиниста.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", – говорится в сообщении.

Задержанный, в свою очередь, признался, что не подумал о последствиях.

"Видел, что пострадала девушка. Я искренне извиняюсь, я не хотел этого", – сказал он.

Ранее в московском метро в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" пассажир толкнул мужчину 1964 года рождения, сделавшего ему замечание. Из-за этого пожилой человек упал и сломал руку. В итоге гражданина африканского государства 1996 года рождения задержали на Саларьевской улице.

