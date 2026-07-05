Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 16:13

Происшествия

В Москве задержан иностранец, напавший на пожилого мужчину в метро

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве задержан иностранец, который напал на пожилого мужчину метро. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

Волк рассказала, что в Сети появилось видео, на котором видно, что конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". По ее словам, во время ссоры один из пассажиров толкнул мужчину 1964 года рождения, который сделал ему замечание. В результате последний упал и получил перелом руки.

Злоумышленник был задержан на Саларьевской улице. Им оказался гражданин африканского государства 1996 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее обвинение было предъявлено мужчине, который напал на девушку в московском метро. По версии следствия, на станции метро "Таганская" между мужчиной и девушкой возник необоснованный конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ей как минимум 2 удара в область лица и туловища.

При этом из соцсетей следует, что мужчина подходил в метро к женщинам и просил у них денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку, после чего злоумышленник выбил из ее рук телефон, ударил и сломал нос. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Неизвестный сломал нос девушке в московском метро за отказ дать ему денег

Читайте также


происшествиягород

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика