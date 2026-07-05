В Москве задержан иностранец, напавший на пожилого мужчину в метро

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве задержан иностранец, который напал на пожилого мужчину метро. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в мессенджере MAX.

Волк рассказала, что в Сети появилось видео, на котором видно, что конфликт между мужчинами произошел в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды". По ее словам, во время ссоры один из пассажиров толкнул мужчину 1964 года рождения, который сделал ему замечание. В результате последний упал и получил перелом руки.

Злоумышленник был задержан на Саларьевской улице. Им оказался гражданин африканского государства 1996 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее обвинение было предъявлено мужчине, который напал на девушку в московском метро. По версии следствия, на станции метро "Таганская" между мужчиной и девушкой возник необоснованный конфликт, в результате которого обвиняемый нанес ей как минимум 2 удара в область лица и туловища.

При этом из соцсетей следует, что мужчина подходил в метро к женщинам и просил у них денег. Одна пассажирка заступилась за другую девушку, после чего злоумышленник выбил из ее рук телефон, ударил и сломал нос. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

