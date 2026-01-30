Неизвестный до смерти избил мужчину в переходе станции метро "Площадь Ильича"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестный до смерти избил мужчину в подуличном переходе станции метро "Площадь Ильича". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник избил своего оппонента 1985 года рождения, а затем скрылся. В итоге пострадавшего госпитализировали, но он скончался в медицинском учреждении.

Позже нападавшего задержали. Им оказался 34-летний мужчина. Теперь его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее сотрудники полиции задержали одного из участников драки в переходе станции московского метро "Авиамоторная". Выяснилось, что между двумя компаниями случилась словесная перепалка, переросшая в драку. Конфликт удалось прекратить очевидцу.

Пострадавшие получили ушибы, ссадины и гематомы. Спустя некоторое время одного из участников драки удалось установить – им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

