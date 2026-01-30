30 января, 13:46Происшествия
Неизвестный до смерти избил мужчину в переходе станции метро "Площадь Ильича"
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Неизвестный до смерти избил мужчину в подуличном переходе станции метро "Площадь Ильича". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительной версии, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник избил своего оппонента 1985 года рождения, а затем скрылся. В итоге пострадавшего госпитализировали, но он скончался в медицинском учреждении.
Позже нападавшего задержали. Им оказался 34-летний мужчина. Теперь его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
Ранее сотрудники полиции задержали одного из участников драки в переходе станции московского метро "Авиамоторная". Выяснилось, что между двумя компаниями случилась словесная перепалка, переросшая в драку. Конфликт удалось прекратить очевидцу.
Пострадавшие получили ушибы, ссадины и гематомы. Спустя некоторое время одного из участников драки удалось установить – им оказался 44-летний ранее судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.