18 марта, 11:26

Культура

Сергунина рассказала о партнерском соглашении кинокластеров Москвы и Мумбая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московский кинокластер заключил соглашение о сотрудничестве с партнерами из Мумбая. Документ был подписан в рамках Индийского международного конгресса кинотуризма, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Новым партнером выступила Корпорация кино, театра и культурного развития штата Махараштра, основанная еще в 1977 году и курирующая работу крупнейшего комплекса киностудий в Мумбае Film City. Его территория превышает 200 гектаров и включает как натурные площадки, так и павильоны для съемок.

"Соглашение предполагает культурный обмен, совместное развитие мер поддержки для кинопроизводителей, проведение фестивалей и других отраслевых мероприятий, а также взаимное продвижение на международном уровне", – рассказала Сергунина.

Сотрудничество с индийской киноиндустрией продолжает развиваться. В марте в кинопарке "Москино" начались съемки совместного фильма о бадминтоне. Картина рассказывает историю спортсменки, отправляющейся на турнир в Индию. Проект стал результатом договоренностей, достигнутых на Московской международной неделе кино в прошлом году.

В 2024 году в Москве проходили съемки индийской картины "Величайший всех времен". Для ряда сцен были выбраны узнаваемые городские локации, включая Патриарший мост, Театральную и Манежную площади.

Сегодня в Москве сформирована масштабная экосистема для производства кинокартин. Она включает кинопарк и кинозавод "Москино", площадки Киностудии Горького, а также киноплатформу. Только за 2025 год в "Москино" реализовали около 100 проектов, а его территория увеличилась почти вдвое – до 365 гектаров. Кроме того, на территории одноименного кинозавода открылись два новых павильона.

Ранее Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова открыли новые съемочные павильоны на площадке Киностудии Горького в Валдайском проезде. Мэр назвал это событие вторым рождением студии. Собянин подчеркнул, что количество действующих площадей увеличилось в 10 раз.

культуракиногород

