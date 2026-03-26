Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 10:49

Общество

Открыт набор школьников во всероссийский центр для одаренных незрячих детей

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Стартовал пятый набор во Всероссийский центр для слепых обучающихся с выдающимися академическими способностями. Учреждение работает при поддержке правительства Москвы и Минпросвещения РФ, в нем учатся 29 детей из разных регионов страны. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Набор проводится на конкурсной основе в шестой класс. Отбор включает дистанционное тестирование по основным предметам (в мае) и онлайн-собеседование (в июне), где оцениваются коммуникативные навыки и готовность к обучению в интернате.

Традиционно формируется небольшой класс до восьми человек, что позволяет уделять внимание каждому ученику и повышать качество обучения. В центре делают акцент не только на академические знания, но и на развитие в спорте и творчестве, а также на дальнейшую социализацию школьников.

Подать документы можно до 30 апреля. В прошлом году в центр поступили шесть детей из нескольких регионов России, включая Оренбургскую, Свердловскую и Ивановскую области, Алтайский край и Москву.

Обучение проходит на базе школы-интерната № 1 с круглосуточным пребыванием. В образовательном процессе используются шрифт Брайля, тифлотехника и адаптированные методические материалы. Кроме того, на базе центра проходят курсы повышения квалификации для педагогов со всей страны.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности "Миллион призов" перевели свыше 10 миллионов рублей в фонды поддержки слабовидящих и незрячих людей. В частности, помощь получили мальчик Михаил Леонов с редким генетическим синдромом CHARGE и девочка Мария-Виктория Толстоногова с диагностированной слепоглухотой.

Читайте также


обществогород

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика