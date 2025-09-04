Столичные НКО помогают детям получать знания

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Поддержка образования и науки является одним из ключевых направлений деятельности московских некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Фонды помогают детям-сиротам в освоении школьной программы, успешной сдаче экзаменов и поступлении в колледжи или университеты. Также организации занимаются с подростками с трудностями поведения. Им они помогают наладить отношения с окружающими и улучшить успеваемость.

Кроме того, НКО финансово поддерживают молодых ученых, работающих над перспективными проектами.

Свой вклад в образование могут внести и простые горожане. Один из способов помочь подопечным НКО – сделать пожертвование через благотворительный сервис на портале mos.ru.

"Жители Москвы помогают детям-сиротам хорошо учиться и самореализоваться в будущем, а школьникам с трудностями поведения – социализироваться и научиться работать в команде", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Например, деятельность фонда "Простые вещи" заключается в получении детьми-сиротами среднего образования. В рамках благотворительной программы "Лестница вверх" организация помогает ребятам, оставшимся без попечения родителей и испытывающим трудности в учебе.

Участниками проекта становятся ученики с 6-го по 11-й класс, проживающие в центрах поддержки семейного воспитания. С детьми работают квалифицированные педагоги, которые индивидуально занимаются с ними по основным предметам, таким как русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание и другие.

Старшеклассники также посещают консультации у психологов, занятия с которыми стимулируют их интерес к учебе и способствуют повышению успеваемости. Психологическая поддержка помогает подросткам стать увереннее в себе, поскольку репетиторы находят индивидуальный подход к каждому ученику и завоевывают его доверие.

В результате ребята успешно сдают ОГЭ и ЕГЭ. Например, выпускники программы "Лестница вверх" в этом году поступили в различные учебные заведения столицы, включая Московский государственный педагогический университет, Российский университет медицины, Московский автомобильно-дорожный колледж имени А. А. Николаева и другие.

В свою очередь, благотворительный фонд "Шалаш" специализируется на детях с трудностями в поведении, помогая им развивать социальные навыки. Подростковый возраст часто сопровождается эмоциональными перепадами, потерей самоконтроля и проявлениями агрессии, что значительно усложняет взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми, а также усвоение учебного материала.

В ответ на эти вызовы фонд разработал уникальную образовательную программу. Опытные педагоги и волонтеры проводят занятия, направленные на развитие эмоционального интеллекта и учебных способностей. На этих занятиях ребята учатся корректно выражать свои чувства, слушать других, договариваться, работать в команде и нести ответственность за свои действия и решения.

Кроме того, специалисты "Шалаша" обучают педагогов и родителей методам работы с трудным поведением у младших и старших школьников. Они объясняют причины такого поведения и делятся эффективными инструментами, которые помогают справляться с этими трудностями.

Фонд "Глобальный альянс содействия" активно поддерживает молодых ученых и научные коллективы в Москве. Организация направляет собранные средства на финансирование исследований и разработку инновационных проектов в таких областях, как биотехнологии, медицина и искусственный интеллект. Помимо финансовой помощи, ученые также получают организационную и информационную поддержку.

Например, в текущем году благодаря пожертвованиям москвичей через благотворительный сервис на портале mos.ru были созданы научно-популярные подкасты #ПроНауку.

Часть средств также была направлена на оплату генетического тестирования методом ПГТ-М (предымплантационный генетический тест на моногенные заболевания), что позволило семьям с риском наследственных заболеваний получить доступ к современным генетическим исследованиям для рождения здоровых детей.

Более того, фонд вложил средства в проект VR Inclusion, который использует виртуальную реальность для обучения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) бытовым и социальным навыкам.

С помощью VR-очков дети могут погружаться в реалистичные сценарии, например переход через дорогу или поход в магазин. Процесс обучения организован в игровой форме, что позволяет повторять упражнения столько раз, сколько необходимо. Таким образом, дети с особенностями ментального развития чувствуют себя менее напряженно и легче осваивают полезные жизненные навыки.

К настоящему моменту обучение в VR-формате прошли более 2 тысяч детей с РАС. Благотворительная организация планирует открыть 8 специализированных классов с VR-оборудованием в центрах помощи детям с РАС и реабилитационных школах-интернатах, а также обучить педагогов работе с этой технологией.

Ранее сообщалось, что более 1,5 миллиона человек присоединились к волонтерскому движению в столице. Основную его часть составляет молодежь.

Они участвуют в организации форумов, благотворительных акциях, помогают животным и выбирают из более чем 10 направлений добровольческой деятельности. В этом году самым масштабным по числу мероприятий и участников стало патриотическое, событийное и социальное волонтерство.