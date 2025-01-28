Собянин рассказал о возможностях нового коворкинг-центра НКО на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый коворкинг-центр некоммерческих организаций (НКО) открылся на ВДНХ. Теперь в Москве действует 12 подобных пространств, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В этом центре резиденты организаций смогут воспользоваться презентационным залом, а также зонами коворкинга и переговоров. Кроме того, им в пользование предоставлено мультимедийное оборудование. В коворкинге они также смогут получить помощь в проведении событий и воспользоваться другими услугами.

Центр было решено открыть в павильоне № 44 "Кролиководство". Это здание является объектом культурного наследия федерального значения, напомнил мэр. До открытия коворкинга специалисты отреставрировали его и приспособили для современного использования. Найти его можно в северо-восточной части ВДНХ, за четвертым Каменским прудом.

В 2024 году коворкинг-центрами НКО воспользовались свыше 65 тысяч человек. Собянин рассказывал, что эти центры необходимы для развития и поддержки некоммерческих организаций в Москве.

Сотрудники НКО часто бронируют аудитории и переговорные для проведения совещаний, концертные залы. Не менее популярной услугой является бесплатное обучение.

