Собянин: 262 социально ориентированных НКО получили поддержку города

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В рамках конкурса грантов предложения поступили от порядка 900 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), 262 из них получили поддержку. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Проекты оценивались по степени значимости для Москвы и горожан, актуальности и реалистичности. Во внимание брались эффективность предлагаемого решения, результативность и уникальность.

"Независимую оценку проводил Экспертный совет, сформированный совместно с Общественной палатой Москвы. В него вошли представители научных, образовательных и НКО-сообществ. Каждый проект оценивали три эксперта, причем у них не было возможности видеть оценки коллег", – рассказал мэр столицы.

В конкурсе подготовили 12 номинаций: Молодежь Москвы, Благотворительность, Безопасная Москва, Экология мегаполиса, Гражданские инициативы, Творческая Москва, Добровольчество и волонтерство, Наше наследие, Медиа Москва, Семейная Москва, ЗОЖ и спорт, Городские инновации.

Научно-образовательный центр МГТУ имени Н. Э. Баумана выиграл конкурс с проектом "Искусственный интеллект". Команда планирует разработать две программы дополнительного образования.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции оказывает помощь участникам боевых действий. На средства гранта она планирует запустить проект "Музеи специальной военной операции в школах Москвы", где будут задействованы пять школ, в которых заработают музеи.

Еще один грант получил "Центр правовой помощи участникам СВО и их семьям". Он занимается оформлением статуса, льгот и выплат.

Фонд содействия продвижению русского языка и образования на русском занимается реализацией проекта "Проект "Равный – равному. Клуб адаптации" по адаптации молодежи с инвалидностью в вузах. Специалисты рассказывают о проблемах ребят с инвалидностью во время учебы. На специальном портале появятся методические материалы, видеокурсы и лекции, благодаря которым ребята с ОВЗ смогут быстрее освоиться в новой среде.

Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке, "Подари солнечный свет" хочет создать программу для социального, физического и творческого развития детей с ограничениями по здоровью. Участниками станут дети в возрасте от 6 до 12 лет.

В прошлом году на средства гранта международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" запустила проект "Протянем руку помощи". Благодаря этому помощь получили участники СВО. Им предоставили лекарства, гигиенические средства и медицинские товары.

Благотворительный фонд помощи научным исследованиям и разработкам "Глобал Импакт Альянс" реализует проект "Инклюзивные Маршруты: решения в виртуальной реальности для детей с расстройствами аутистического спектра". Команда разрабатывает сценарий "Общественный транспорт", который будет доступен для ребят с расстройством аутистического спектра.

Организация "Динамичные ребята" создала музыкальный спектакль "Лететь нельзя остаться". В основу сюжета легли истории людей, заблокированных в аэропорту из-за погоды. Премьера прошла в начале лета.

Благотворительный фонд "Вирта" смог организовать две выставки в поддержку бездомных животных. Посетителями мероприятий стали более 3 тысяч жителей столицы. Волонтерам удалось пристроить в добрые руки 57 собак и кошек.

Грант также позволил провести конкурс профессионального мастерства "Лучшие в профессии. "Няня года". Участников приглашали пройти собеседования с психологами, проверки благонадежности. Они выполняли задания, показывали свои знания медицинских навыков. Всего на конкурс было подано 1 000 заявок. До финала удалось добраться 20 претендентам.

Ранее Собянин рассказал, что с начала 2024 года коворкинг-центрами НКО воспользовались свыше 65 тысяч человек. Еще одной популярной услугой у НКО стало бесплатное обучение. Так, каждый год новые знания получают свыше 7 тысяч сотрудников некоммерческих организаций.

