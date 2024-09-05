Московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Некоммерческие организации (НКО) столицы помогают тысячам жителей приграничных районов страны, которым пришлось покинуть свои дома, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

"Вся страна объединилась для помощи жителям приграничных пострадавших территорий", – сказала руководитель комитета.

С 7 августа благотворительный фонд "Банк еды "Русь" работает в Курске в одном штабе со студенческим корпусом РФ и Общероссийским народным фронтом. Представители фонда отвечают за логистику, товары и саму работу склада, куда поступают грузы с гуманитарной помощи со всей РФ. Первая помощь поступила в регион уже 8-го числа.

За все это время жителям передали свыше 810 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Работа здесь идет в три смены, а всего на складе трудятся около 150 человек. В день они формируют примерно по пять тысяч единиц стандартных наборов, чей вес достигает около 10 килограммов.

Фонд "Старость в радость" откликнулся на призыв помочь эвакуированным интернатам, так как множество пожилых и людей с инвалидностью оказались без необходимых средств. Представители благотворительной организации уже помогли Курской области на более чем 7 миллионов рублей.

"Детские деревни SOS", в свою очередь, помогают семьям, которые покинули свои дома. В первую очередь – многодетным с приемными детьми. Сейчас, благодаря благотворителям, семья из 17 человек нашла безопасное место в Детской деревне SOS Лаврово в Орловской области, уехав из Суджи. Другая семья из этого же города, состоящая из 15 человек, временно поселилась в Детской деревне SOS Томилино в Подмосковье.



Кроме того, НКО "Справедливая помощь Доктора Лизы" собирает средства и предметы первой необходимости для тех, кто остался в зоне конфликта. На сегодняшний день организация собрала и готова передать более 20 тонн гуманитарных грузов для Курской области. Принять участие в сборе могут все желающие – товары принимают по будням с 9 до 21 часа в Доме милосердия по адресу Новая Басманная улица, дом 26, корпус 2.

Военным и жителям приграничья помогает фонд "Офицеры границы". Организация уже направила первую партию гуманитарного груза, а также маскировочные сети, предметы быта и многое другое. Один из представителей фонда полковник пограничной службы Геннадий Соленков возглавил бригаду эвакуации мирных жителей, благодаря чему из 19 населенных пунктов Кореневского, Глушковского и Рыльского районов эвакуировали 210 мирных жителей, включая 20 детей и несколько лежачих больных и ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что пожертвовать на благотворительность можно просто, удобно и безопасно. Для этого в столице создан специальный сервис, доступный на сайте мэра и правительства.

Бои с украинскими формированиями в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. За все время украинцы потеряли свыше 9,7 тысячи военнослужащих, а также 81 танк.

