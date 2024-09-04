ВСУ потеряли более 9,7 тыс военных на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За все время боев на курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тысячи военнослужащих, а также 81 танк. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, противник лишился 39 БМП, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудий, 22 пусковых установок РЗСО, включая семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восьми пусковых установок ЗРК, двух транспортно-заряжающих машин, 17 станций РЭБ, семи РЛС контрбатарейной борьбы, двух РЛС ПВО, восьми единиц инженерной техники, в том числе двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.

Бои с украинскими формированиями в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о планах "удерживать" захваченные территории. С его слов, это нужно для "плана победы" Киева.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепляться в приграничье Курской области. России нужно идти своей дорогой, завершать СВО и выполнять поставленные задачи, добавил он.