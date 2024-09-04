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Киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепляться в приграничных территориях Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life.ru.

"Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят", – подчеркнул он и обозначил, что РФ точно добьется своих задач.

Ранее о планах удерживать захваченные территории курского приграничья рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, это нужно для "плана победы" Киева.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В Курской области введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. По данным на 3 сентября, общие потери украинцев достигли более 9 300 солдат и 80 танков.

