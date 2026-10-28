Москвичей предупредили о росте загруженности дорог до 8–9 баллов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В течение дня загруженность дорог может вырасти до 8–9 баллов. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Парковка также запрещена на улице Варварке до 23:59 29 октября. В ведомстве порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и выбирать городской транспорт – метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

Сейчас водители не могут проехать по улице Знаменке, по Большому Каменному мосту по направлению в центр, по Новоарбатскому мосту по направлению в центр, по внутренней и внешних сторонам Садового кольца в районе Новинского бульвара, а также по внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал, по улице Балчуг и по площади Ильинские Ворота. Движение останется закрыто до окончания саммита "Россия – Африка".

Ранее сообщалось о перекрытии движения по улицам Варварке и Ильинке, на съезде с Профсоюзной улицы на внутреннюю сторону МКАД и на съезде с Софийской набережной на улицу Балчуг.

Помимо того, ограничения ввели: на Малом Устьинском мосту, на Кремлевской набережной, на Москворецкой набережной, на Садовнической набережной в районе Комиссариатского моста. Также нет возможности проехать по Тверской улице от Тверского бульвара до Моховой улицы, а также по самой Моховой от улицы Воздвиженки до Тверской.

Данные меры связаны с проведением саммита "Россия – Африка". Перекрытия в центре города начали действовать с 10:00 и сохранятся до окончания мероприятия. В связи с этим москвичей призвали выбирать для поездок общественный транспорт, в том числе метрополитен, МЦК и МЦД.

Кроме того, из-за проведения саммита изменился график движения автобусов. Некоторые маршруты сократили, другие работают только на определенных участках.

