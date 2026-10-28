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28 октября, 17:17

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Заммэра Ракова: медицина в Москве полностью оцифрована

Медицина в Москве полностью оцифрована – Ракова

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Медицина в Москве полностью оцифрована, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом она сообщила на выставке передовых российских решений в ключевых сферах экономики и социальной сферы, которую осматривает Владимир Путин.

"Все сложено в одной электронной карте", – подчеркнула Ракова.

Она также отметила, что в медицину глубоко внедряется генеративный искусственный интеллект. Он позволяет за секунды подготовить справку по пациенту с учетом проблем, с которыми тот обращается.

Столица, по словам Раковой, готова помогать создавать такие медицинские платформы на базе искусственного интеллекта, управлять данными и обеспечивать полный медицинский суверенитет.

На осмотр выставки Путин пригласил лидеров стран Африки. Во время осмотра он рассказал о преимуществах цифровой медицины в Москве.

По словам российского лидера, в каждой клинике установлен аппарат для исследований, например КТ-аппарат. Младший медицинский персонал сканирует пациента, а данные передаются в Единый центр Москвы. Там результат исследования изучает группа высококвалифицированных специалистов и в режиме реального времени возвращает его лечащему врачу в соответствующую клинику.

Это, отметил глава государства, резко повысило качество и скорость медицинских исследований и снизило затраты на такие процедуры.

Путин привел пример: человека на улице забирает скорая помощь, и пока он едет в клинику, лечащий врач уже получает данные о состоянии его здоровья.

"Определяется маршрут, куда ехать, какого специалиста подключить", – сказал он.

По оценке президента, этот пример показывает, как правильно организованные действия повышают уровень и качество здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на сессии форума "Россия – Африка", отметил, что применение ИИ позволяет российским медицинским клиникам снижать летальность пациентов, эффективность достигает 40%. Глава Минздрава также уточнил, что внедрение искусственного интеллекта в медицину представляет собой анализ данных, основанный на мелких факторах. Врач порой может принять их за ситуационное отклонение.

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