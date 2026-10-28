Мурашко заявил о положительных результатах использования ИИ в клиниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Применение искусственного интеллекта позволяет ряду российских медицинских клиник снижать летальность пациентов, эффективность достигает 40%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии форума "Россия – Африка", передает РИА Новости.

По его словам, снижение летальности дает "очень неплохие" результаты.

Министр отметил, что внедрение искусственного интеллекта в медицину представляет собой анализ данных, основанный на мелких факторах. Врач порой может принять их за ситуационное отклонение.

Однако повторяющиеся сигналы или те, что просто требуют внимания, должны получать принципиально другую оценку, добавил он.

Ранее Владимир Путин поручил принять меры для масштабирования ИИ при анализе результатов рентгенологических исследований и компьютерной томографии. Речь идет о технологиях ИИ в медицине, разработанных обществом с ограниченной ответственностью "Медицинские скрининг системы".

По словам президента, ИИ необходимо распространить в субъектах России. Меры должны быть реализованы к декабрю.