В Алешках за 30 часов режима тишины не зафиксировали нарушений

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За первые 30 часов режима тишины в Алешках Херсонской области не произошло инцидентов с нарушением договоренностей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАХ.

"У нас одна цель – помочь людям в Алешках, сделать все возможное для безопасного выезда тех, кому это необходимо", – говорится в сообщении.

Лантратова также подчеркнула, что постоянно находится на связи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Она выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за поддержку гуманитарной миссии.

Режим тишины на херсонском направлении начал действовать в 04:00 по московскому времени 27 октября. Он необходим для доставки гуманитарной помощи в Алешки, где из-за обстрелов возникли трудности с подвозом продуктов и медикаментов и безопасным выездом жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал, что этот случай может стать прецедентом для подобных гуманитарных договоренностей на других участках фронта.