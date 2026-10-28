SHOT: России может грозить неурожай фруктов и ягод в 2027 году

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Аномально теплая осень "разбудила" деревья и кустарники в нескольких регионах России. В результате растения зацвели повторно, и это может обернуться неурожаем фруктов и ягод в 2027 году, сообщает SHOT.

По информации журналистов, повторное цветение охватило территорию от северо-запада и юга страны до Урала. В Астрахани, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Уфе распустились сирень и акация, в Армавире – каштаны, в Псковской области – груши, примулы и одуванчики. В Челябинской и Оренбургской областях вновь зацвела земляника, часть цветков уже дала завязь. В Пермском крае также "проснулась" жимолость – она набрала почки.

Растения "разбудило" затянувшееся тепло: почти весь октябрь в отдельных городах температура держалась на уровне около 15–20 градусов. Осенью деревья обычно копят силы и "впадают" в спячку до весны, но из-за тепла снова пошли в рост. На это ушли запасы, которые были нужны для зимовки.

При резком похолодании молодые ветки могут погибнуть, а растения, потратившие силы, – не выдержать морозов. Даже у выживших может не остаться ресурса, чтобы полноценно зацвести весной, говорится в материале.

Ранее биолог Павел Глазков допустил повторное цветение дикорастущих растений в столичном регионе. Для этого потребуется кратковременное похолодание с последующим потеплением. Из-за перепада температур могут снова зацвести клевер, одуванчики, ромашки и цикорий.