Чистая прибыль Ozon по итогам третьего квартала 2026 года выросла на 25%

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Чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 25% в годовом выражении и достигла 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выручка платформы увеличилась в 1,6 раза и составила 421,2 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA достигла 93 миллиардов. Оборот (GMV) с учетом услуг в отчетном периоде вырос на 42% год к году – до 1,6 триллиона рублей.

Вместе с тем Ozon отразил 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам из-за ударов беспилотников по 11 логистическим центрам. В эту сумму вошли ущерб по товарам для продажи, убытки от выбытия и обесценения оборудования, а также иные расходы. Часть собственных рисков компании была застрахована.

Благодаря расширению клиентской базы и частотности покупок в третьем квартале этого года клиенты получили 1,2 миллиарда заказов, что на 76% превысило показатель за аналогичный период 2025-го. В среднем один покупатель получает 51 заказ за год. Скорректированная EBITDA e-commerce Ozon достигла 65,4 миллиарда рублей.

Выручка финтех-направления в третьем квартале достигла 85,2 миллиарда рублей. Она увеличилась на 57% благодаря развитию кредитного и транзакционного бизнесов. Прибыль до налогообложения выросла на 57% и составила 27,1 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября этого года средства на текущих счетах, вкладах и депозитах составили 834,8 миллиарда рублей, а активы с процентными доходами – 1 076,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Ozon начнет брать с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) плату за пользование услугами агента. Сбор составит не более 1% от вознаграждения за заказы. Точки, работающие меньше года, будут платить всего 1 рубль.

