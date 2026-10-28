Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 10:28

Экономика

Чистая прибыль Ozon по итогам третьего квартала 2026 года выросла на 25%

Фото: 123RF.com/dazhetak

Чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам третьего квартала 2026 года увеличилась на 25% в годовом выражении и достигла 3,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выручка платформы увеличилась в 1,6 раза и составила 421,2 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA достигла 93 миллиардов. Оборот (GMV) с учетом услуг в отчетном периоде вырос на 42% год к году – до 1,6 триллиона рублей.

Вместе с тем Ozon отразил 30,1 миллиарда рублей оценочных резервов по убыткам из-за ударов беспилотников по 11 логистическим центрам. В эту сумму вошли ущерб по товарам для продажи, убытки от выбытия и обесценения оборудования, а также иные расходы. Часть собственных рисков компании была застрахована.

Благодаря расширению клиентской базы и частотности покупок в третьем квартале этого года клиенты получили 1,2 миллиарда заказов, что на 76% превысило показатель за аналогичный период 2025-го. В среднем один покупатель получает 51 заказ за год. Скорректированная EBITDA e-commerce Ozon достигла 65,4 миллиарда рублей.

Выручка финтех-направления в третьем квартале достигла 85,2 миллиарда рублей. Она увеличилась на 57% благодаря развитию кредитного и транзакционного бизнесов. Прибыль до налогообложения выросла на 57% и составила 27,1 миллиарда рублей.

По состоянию на 30 сентября этого года средства на текущих счетах, вкладах и депозитах составили 834,8 миллиарда рублей, а активы с процентными доходами – 1 076,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря Ozon начнет брать с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) плату за пользование услугами агента. Сбор составит не более 1% от вознаграждения за заказы. Точки, работающие меньше года, будут платить всего 1 рубль.

Читайте также


бизнесэкономика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика