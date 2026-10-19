Ozon введет плату для владельцев ПВЗ с 1 декабря

Фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Ozon с 1 декабря начнет брать с владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) плату за пользование услугами агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Утверждается, что сбор не превысит 1% от вознаграждения владельца за заказы. Для точек, которые работают меньше года, он составит один рубль.

В компании уточнили, что минимальную плату будут брать, чтобы "соответствовать нормам закона". Отношения Ozon с владельцами точек строятся на агентском договоре, а по закону услуги агента должны оплачиваться.

В свою очередь, пресс-службы "Яндекс Маркета" и Wildberries заявили, что их условия сотрудничества с владельцами ПВЗ не подразумевают агентского сбора.

Ранее у клиентов Ozon появилась возможность оплачивать заказы наличными с помощью банкоматов Ozon Банка. Новый способ действует для заказов на сумму до 15 тысяч рублей. Кроме того, наличными нельзя оплатить цифровые и зарубежные товары.