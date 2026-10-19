Пострадавшую после падения с высоты в турецкой Анталье россиянку выписали в тот же день

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Россиянку, пострадавшую при падении с высоты у водопада Куршунлу в Турции, выписали из больницы в тот же день. Об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Как отметили представители турецких компетентных органов, после произошедшего туристку доставили в городскую больницу Антальи. Там ей оказали медицинскую помощь, и в тот же день она покинула медучреждение.

В генконсульство женщина по этому случаю не обращалась.

Ранее сообщалось, что российская туристка пострадала в турецкой провинции Анталья после падения с высоты шести метров у водопада Куршунлу. Она упала во время прогулки по тропе в ботаническом саду, расположенном в скалистой местности у водопада. Женщина гуляла с родственниками, которые и вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты помогли 58-летней пострадавшей.