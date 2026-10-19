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19 октября, 12:10

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NTV: россиянка пострадала после падения с высоты в турецкой Анталье

Россиянка пострадала после падения с высоты в турецкой Анталье

Фото: antalyanews.ru

Российская туристка пострадала в турецкой провинции Анталья после падения с высоты шести метров у водопада Куршунлу. Об этом сообщает телеканал NTV.

Россиянка упала во время прогулки по тропе в ботаническом саду, расположенном в скалистой местности у водопада. Женщина гуляла с родственниками, которые и вызвали спасателей. Прибывшие на место специалисты помогли 58-летней пострадавшей и доставили ее в больницу.

Ранее микроавтобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Орду. В результате ДТП погиб один человек, еще 23 гражданина, в том числе 18 школьников, получили травмы.

По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавших госпитализировали.

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