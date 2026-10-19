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19 октября, 13:30

Общество

Голикова предложила расширить список китайских произведений в школьной программе

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Россия и Китай могут расширить перечни литературных произведений двух стран, которые включены в государственные программы общего образования, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на 27-м заседании Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран", – приводит слова Голиковой ТАСС.

По ее словам, подобный шаг поможет укрепить двусторонние связи в этой сфере. Вице-премьер предложила проработать вопрос о дополнении списков российских и китайских произведений, входящих в образовательные программы.

Ранее сообщалось, что Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне запустит совместную программу двойных дипломов с Нанкинским университетом информационных наук и технологий (NUIST).

ГСГУ вместе с Нанкинским университетом информационных наук и технологий обсуждают обучение по информатике и экономике по модели "2+2". Студент два года учится в России и два – в Китае, а после выпуска может получить российский и китайский дипломы. Соглашение о намерениях уже подписано.

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