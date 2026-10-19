Как новые технологии изменили работу со светом и кадром на Киностудии Горького

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В 2026 году исполняется 90 лет со дня рождения кинооператора Сергея Филиппова, с 1964-го работавшего на Киностудии Горького, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Филиппов родился в Москве 17 сентября 1936 года. В 1955–1959 годах он служил на Военно-морском флоте. После демобилизации поступил на операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии; сегодня это Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова. Учился он на курсе Александра Гальперина.

В штат Киностудии Горького его приняли в 1964 году. Начинал ассистентом оператора на картине Бориса Григорьева и Юрия Швырева "Первый снег", потом был вторым оператором на дилогии Марка Донского "Сердце матери" и "Верность матери".

Главным режиссером в его карьере стал Сергей Герасимов. Он доверил Филиппову сложнопостановочные съемки дилогии о Петре Первом – "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также своей последней картины "Лев Толстой". В дилогии оператор работал вместе с немецким коллегой Хорстом Хардтом.

Яркий современный свет в кадре был невозможен, так как он мгновенно разрушил бы атмосферу эпохи. Основой световой логики стали свечи, окна и отблески камина, а операторам приходилось искать баланс между достоверностью и техническими возможностями. Задача была не просто снять костюмную драму, а сделать зрителя соучастником петровских преобразований – этому служили и выбор ракурсов, и глубина резкости. Портреты, исторические интерьеры и наряды, созданные художником по костюмам Элеонорой Маклаковой, Филиппов снимал одинаково внимательно.

Сотрудничество с ним продолжали многие режиссеры: Михаил Богин ("О любви", "Ищу человека"), Степан Пучинян ("Самый красивый конь", "День свадьбы придется уточнить"), Самвел Гаспаров ("Без особого риска", "Координаты смерти", "Вход в лабиринт").

В "О любви" (1970) – истории реставратора Галины, которая ждет настоящей любви, – камера движется долго и плавно, а мягкий фокус и приглушенные тона не нарушают хрупкости внутреннего мира героини. В картине Владимира Фокина "Александр Маленький" (1981) для детских образов оператор выбирал мягкие рассеянные источники света, чтобы лица юных актеров не выглядели пластиковыми, и помещал детей в глубину мизансцены, подчеркивая их уязвимость на фоне событий военного времени.

Всего Филиппов снял более сорока картин. Он носил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, был академиком Академии кинематографических искусств "Ника", награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Помимо кино, он занимался живописью и состоял в Союзе художников России, его работы выставлялись в Центральном доме художника, галерее Vera в Бостоне и Королевской академии художеств в Лондоне.

Сама профессия за это время заметно переменилась: пленку заменила цифра, вместо громоздких осветительных приборов пришли компактные светодиодные системы, а виртуальные студии теперь не уступают натурным площадкам.

О том, что в работе оператора осталось прежним, а что поменялось, рассказал оператор, руководитель виртуальной студии "55,8°" Киностудии Горького Алексей Евдокимов. В работе он сочетает традиционные методы с новейшими технологиями.

"Цифровые сенсоры решили главную проблему пленки: раньше только оператор во время съемки понимал, что получается в кадрах. Теперь результат на плейбэке видит вся команда, и корректировки можно вносить прямо на площадке", – отметил он.

Работа со светом стала проще со светодиодными приборами. Тонировка и изменение характера освещения, для которых прежде требовались фильтры на приборах и на камере, теперь выполняются нажатием кнопки на пульте. Логика оператора по-прежнему строится на понимании цветовых температур, но настройка стала гораздо быстрее.

Виртуальный продакшен и LED-технологии применяют и для съемок натурных сцен – чтобы оптимизировать процесс и создавать выразительные, даже невозможные миры. Однако, по словам Евдокимова, нарисованное солнце не заменяет настоящее, поскольку у него "характер излучения другой".

Натурные съемки, считает оператор, дают то, чего не даст графика. Например, в природе могут произойти моменты, которые не были запланированы, однако они приходятся "очень кстати". На экранах же, по его словам, исчезает фактор счастливой случайности и мимолетного мгновения – остается только выверенный кадр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве за 2–3 года площадь действующих павильонов Киностудии Горького стала больше более чем в 10 раз – до 106 тысяч квадратных метров, при этом объемы производства выросли в 5 раз.

Например, в Валдайском проезде на месте старых корпусов построили комплекс площадью более 56 тысяч квадратных метров – вдвое больше прежних зданий. Он предназначен для полного цикла создания фильмов, сериалов и телевизионных программ. Сейчас в комплексе работают 10 павильонов-трансформеров площадью от 500 до 2,3 тысячи квадратных метров.

