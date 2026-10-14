Сергей Собянин рассказал о масштабном перезапуске Киностудии Горького

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве за 2–3 года площадь действующих павильонов Киностудии Горького увеличили более чем в 10 раз – до 106 тысяч квадратных метров, а объемы производства выросли в 5 раз. О результатах перезапуска одной из старейших киностудий России рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Работы ведут в рамках городского проекта "Москва – город кино". До перехода в собственность столицы в 2023 году киностудия находилась в критическом состоянии – износ исторической площадки на улице Сергея Эйзенштейна превышал 60%, а корпуса в Валдайском проезде были близки к аварийному состоянию.

Из помещений большого комплекса использовали лишь около 10 тысяч квадратных метров. При этом студия не прекращала работу – ее функционирование поддерживало Министерство культуры России, а сама площадка сохраняла потенциал для восстановления.

Новые производственные мощности

В Валдайском проезде на месте старых корпусов возвели комплекс площадью более 56 тысяч квадратных метров – вдвое больше прежних зданий. Он рассчитан на полный цикл создания фильмов, сериалов и телевизионных программ.

Сейчас в комплексе действуют 10 павильонов-трансформеров площадью от 500 до 2,3 тысячи квадратных метров. Благодаря эффективной звукоизоляции съемочные группы могут работать в них одновременно. Инфраструктуру дополняют студии виртуальных декораций, представляющих собой более продвинутую альтернативу хромакею, а также помещения для захвата движения, монтажа и цветокоррекции.

Управлять съемками сразу в нескольких залах можно из одной аппаратной. Центр визуальных технологий позволяет монтировать материалы в реальном времени непосредственно на площадке. Для проведения прямых эфиров павильоны подключают к передвижным телевизионным станциям.

Обновление исторической площадки

На площадке на улице Сергея Эйзенштейна первые этапы модернизации уже завершены. Здесь отремонтировали и построили объекты общей площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. В обновленную инфраструктуру вошли производственный комплекс, лабораторный корпус, сервисный центр и Центр костюма и реквизита, площадь которого довели до 2,5 тысячи квадратных метров.

Сотрудники центра вручную подготовили уникальные образы для масштабной экранизации "Войны и мира", выход которой ожидается в феврале 2027 года.

Работа с историческими материалами также стала частью обновления. За год специалисты оцифровали более 5 тысяч архивных негативов, редких фотографий и документов.

Для культурных и профессиональных мероприятий на территории действует зал "Горький Холл" на 300 мест. За год в нем организовали 67 крупных событий, включая V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ и вручение новой индустриальной премии "Цех. За кадром".

При этом реконструкция исторической площадки продолжается – сейчас капитально ремонтируют старые съемочные павильоны. После завершения работ здесь появятся 7 современных площадок, рассчитанных на полный цикл кинопроизводства.

Какие проекты создают на студии

Обновление инфраструктуры уже отразилось на загрузке киностудии. За три года здесь сняли и выпустили около 20 проектов. Среди них – фильмы "Чижик-Пыжик возвращается", "Как я встретил ее маму", драма "Вера" и новогодний блокбастер "Письмо Деду Морозу".

Еще более 20 картин находятся в производстве. В их числе семейная комедия "Сказка о потерянном времени", продолжение истории "Петров и Васечкин. Герои нашего времени", спортивный фильм "Большая волна" и фэнтези-драма "Дива".

Площадки востребованы не только у создателей художественного кино. Здесь снимают сложные постановочные проекты, в том числе вокальное шоу "Ну-ка, все вместе", спортивное реалити "Титаны", фантастические сериалы и исторические драмы.

Отдельное направление – научно-популярное кино. Фильмы "Служба Солнца" и "Наше хрупкое счастье" уже показывают по всей стране, а сейчас готовится к выходу исследовательская картина "Грибное царство".

Обучение и знакомство с киноиндустрией

Параллельно с техническим обновлением перезапустили Кинокампус – молодежное пространство для подготовки будущих специалистов киноиндустрии. Его оснастили оборудованием, сопоставимым с тем, которое используют на профессиональных съемочных площадках. В распоряжении учеников есть студии виртуального продакшена и звукозаписи, павильоны с хромакеем, классы монтажа, анимации и компьютерной графики.

Программы рассчитаны на детей от 8 лет. Они могут заниматься актерским мастерством, кинопроизводством, озвучиванием и дубляжом, созданием комиксов и манги, а также видеоконтента для блогов. Под руководством профессионалов участники учатся самостоятельно проходить все этапы работы над фильмом – от замысла до монтажа.

Познакомиться с Кинокампусом до записи на длительную программу можно бесплатно – для этого проводят дни открытых дверей. За прошлый учебный год и каникулы обучение актерскому мастерству, продюсированию и фильммейкингу прошли более 1,6 тысячи детей.

Студия также расширяет просветительскую деятельность. Для всех желающих организуют экскурсии, во время которых можно увидеть костюмы из известных советских и российских фильмов, в том числе "Морозко", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего" и "Королевство кривых зеркал".

С начала 2026 года на площадке провели 5 кинофестивалей, 2 церемонии вручения премий и 5 отраслевых конференций.

По оценке Собянина, в 2027 году жизнь киностудии должна стать еще более насыщенной и продуктивной. После модернизации она сохраняет статус одной из старейших в стране и одновременно становится одной из самых современных.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" открыли новую площадку "Сказочный город" с 30 постройками, оформленными в традициях древнерусского зодчества и модерна. Комплекс занимает 3,4 гектара, а общая площадь застройки составляет 22 435 квадратных метров.

На территории расположены деревянные дома, кирпичное здание, каменная церковь, терем и башни высотой от 25 до 30 метров. Ансамбль окружает крепостная стена длиной более 400 метров.

Площадку создавали как универсальные декорации для съемок фильмов и телепроектов, а для посетителей планируют оборудовать игровые зоны, кафе и сувенирную лавку. Сейчас в кинопарке работают 8 съемочных павильонов и 74 натурные и интерьерные декорации.

