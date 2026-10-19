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19 октября, 14:17

Наука

На Земле ожидается вспышка геомагнитной активности в ночь на 20 октября

Фото: depositphotos/KrisCole

На Земле ожидается вспышка геомагнитной активности в ночь на вторник, 20 октября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в телеграм-канале.

Геомагнитная активность усилится ненадолго – на 10–15 часов. Причиной станет плотный поток солнечного ветра, который сформировала крупная корональная дыра. Сейчас она находится на диске Солнца.

"Область дыры хорошо видна на поступающих из космоса снимках Солнца как темный участок солнечной короны длиной около 1 миллиона километров, простирающийся от южного полюса Солнца почти до его экватора. Наиболее быстрые и плотные потоки вещества из области дыры при таком расположении должны пройти ниже плоскости вращения планет", – уточнили ученые.

Несколько дней назад ожидалось, что быстрые и плотные потоки вещества пройдут ниже плоскости вращения планет и не поднимутся до их орбит. Теперь, согласно математическим оценкам, "планету все же заденет краем".

Однако вероятность того, что магнитное поле раскачается до слабой бури, оценивается примерно в 70%. В ИКИ РАН отметили, что ночное время удачно для наблюдения полярных сияний в европейской части страны.

На момент публикации признаков того, что планета вошла в поток плазмы из корональной дыры, не зафиксировано. Ожидается, что плотность солнечного ветра начнет увеличиваться в ближайшие несколько часов, добавили в институте.

Ранее руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил, что в России 26 октября наступит полнолуние, которое называют Луной Охотника. Наблюдать спутник можно будет примерно три дня – с 25 по 27 октября.

По словам эксперта, точная полная фаза придется на 26 октября – в 07:12 по московскому времени, в Сибири – в 11:12. Это первое полнолуние после Урожайной Луны, то есть после полнолуния, ближайшего к осеннему равноденствию.

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