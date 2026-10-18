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18 октября, 08:57

Наука

Жители России смогут наблюдать Луну Охотника 26 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России 26 октября наступит полнолуние, которое называют Луной Охотника. Наблюдать спутник можно будет примерно три дня – с 25 по 27 октября, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По его словам, точная полная фаза придется на 26 октября – в 07:12 по московскому времени, в Сибири – в 11:12.

"Необязательно ждать определенной минуты: можно выбрать вечер с наиболее благоприятной погодой", – цитирует эксперта РИА Новости.

Название Луна Охотника связано с традиционным календарем сезонных работ в Северном полушарии. Это первое полнолуние после Урожайной Луны, то есть после полнолуния, ближайшего к осеннему равноденствию. В 2026 году полнолуние выпадает на октябрь.

Луна будет находиться в созвездии Овна. Телескоп или бинокль для наблюдения ее диска не понадобятся: при ясном небе спутник Земли хорошо виден невооруженным глазом.

"Если хочется рассмотреть детали поверхности, можно воспользоваться биноклем. Но наиболее отчетливо рельеф кратеров заметен не в полнолуние, а вблизи границы освещенной и темной частей Луны, где возникают длинные тени", – добавил Веселков.

В среду, 28 октября, Луна пройдет перигей – ближайшую к Земле точку своей орбиты. Главным условием наблюдений станет погода: облачность может полностью закрыть спутник, поэтому время стоит выбирать по прогнозу.

Ранее в ночь на 9 октября наблюдался максимум активности потока Дракониды. Крымский астроном Александр Якушечкин рассказал, что за этим метеорным потоком стоило наблюдать, поскольку он мог преподнести сюрпризы. По его словам, сюрприз заключался в повышенной активности потока из-за неизвестных шлейфов.

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