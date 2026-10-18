Силы ПВО за ночь уничтожили 1 015 украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 1 015 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, все аппараты были самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 20:00 17 октября до 08:00 18-го числа.

Цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Рязанской областями.

Кроме того, БПЛА уничтожили над территориями Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

В частности, над территорией Ленинградской области силы ПВО нейтрализовали 135 украинских дронов. Обломки дронов упали на многоквартирный жилой дом в Гатчине. В Новоселье Ломоносовского района повреждено 55 припаркованных автомобилей.