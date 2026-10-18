Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 11:20

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении строительства дороги-связки на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая дорога появилась на юге Москвы. Она связала Каширское шоссе с Елецкой улицей, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"В Проектируемом проезде № 963 сделали удобные тротуары, освещение и пять остановок", – написал мэр столицы.

Благодаря новому проезду в районе Орехово-Борисово Южное появились альтернативные маршруты для личного и городского транспорта, стали доступнее прилегающие жилые комплексы и соцобъекты. Кроме того, специалисты организовали новый подъезд к ЖК на Ясеневой улице – Проектируемый проезд № 1 – и построили участок дорожной сети для обслуживания отстойно-разворотной площадки городского транспорта со стороны Каширского шоссе.

Все работы заняли меньше года и были завершены раньше срока.

Как уточнил Собянин, создание новых транспортных связей остается одной из главных задач в развитии Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Зеленограде приступили к строительству четырехполосной дороги между районами Крюково и Силино. Дорога пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине.

Новый путепровод улучшит транспортную доступность трех районов Москвы

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика