Собянин сообщил о завершении строительства дороги-связки на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая дорога появилась на юге Москвы. Она связала Каширское шоссе с Елецкой улицей, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"В Проектируемом проезде № 963 сделали удобные тротуары, освещение и пять остановок", – написал мэр столицы.

Благодаря новому проезду в районе Орехово-Борисово Южное появились альтернативные маршруты для личного и городского транспорта, стали доступнее прилегающие жилые комплексы и соцобъекты. Кроме того, специалисты организовали новый подъезд к ЖК на Ясеневой улице – Проектируемый проезд № 1 – и построили участок дорожной сети для обслуживания отстойно-разворотной площадки городского транспорта со стороны Каширского шоссе.

Все работы заняли меньше года и были завершены раньше срока.

Как уточнил Собянин, создание новых транспортных связей остается одной из главных задач в развитии Москвы. Это соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее в Зеленограде приступили к строительству четырехполосной дороги между районами Крюково и Силино. Дорога пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине.

