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21 сентября, 17:21

Мэр Москвы

Собянин: путепровод над Шмитовским проездом появится возле Москва-Сити

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Путепровод длиной более 50 метров возводят над Шмитовским проездом возле делового центра "Москва-Сити". Об этом сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Сейчас готовность объекта составляет около 60%. Строители уже установили две опоры и подпорные стены, а также укрепили элементы пролетного строения. После завершения работ путепровод оборудуют лестничными сходами и лифтами.

Одновременно реконструируют участки улицы Ермакова Роща. За концертным залом "Атмосфера" создадут новую транспортную связь, а после открытия дороги автомобилисты смогут напрямую выезжать на Шмитовский проезд в сторону центра и области. Завершить работы планируется до конца года.

Ожидается, что реконструкция позволит снизить нагрузку на Шмитовский проезд на 12%, а средняя скорость движения увеличится на 15–17%. Для повышения удобства и безопасности поездок также скорректировали режим работы светофоров.

Для транспортного обслуживания ММДЦ "Москва-Сити" в Москве уже построили около 35 километров дорог. В частности, появилась дорога к бизнес-центру I-City, которая обеспечила дополнительный маршрут подвоза пассажиров к станции "Москва-Сити" МЦД-1.

"При организации систем электроснабжения будет использована продукция, произведенная в Тверской области", – подчеркнул мэр.

Ранее в Москве отремонтировали участок Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода. Там заменили около 107 тысяч квадратных метров асфальта.

Как пояснил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, особое внимание поддержанию дорог в нормативном состоянии уделяется из-за колейности, которая возникает при высокой транспортной нагрузке, создает неудобства водителям и влияет на безопасность движения.

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