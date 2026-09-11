В Москве отремонтируют Новоалексеевский тоннель

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

На северо-востоке Москвы начался ремонт Новоалексеевского тоннеля на съезде с Новоалексеевской улицы на проспект Мира в сторону центра. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

В тоннеле обновят облицовку стен. Специалисты сначала установят металлический каркас, а затем закрепят на нем панели нового типа "Фронтон". Такое покрытие не только улучшит внешний вид сооружения, но и повысит его влагостойкость и поможет увеличить срок службы конструкций. Общая площадь ремонта составит около 4 тысяч квадратных метров.

Полностью перекрывать движение на время работ не планируется – автомобилисты столкнутся с поэтапным ограничением отдельных полос.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что город уделяет особое внимание состоянию инженерных сооружений. Все такие объекты регулярно обследуют, после чего при необходимости проводят капитальный или текущий ремонт.

В комплексе добавили, что за последние 14 лет различные виды ремонта прошли все объекты мостового хозяйства Москвы, что позволило продлить срок их эксплуатации и сделать движение для автомобилистов и пешеходов более комфортным.

Ранее сообщалось, что на северо-западе города ремонтируют тоннель Нововолоколамский-2, который находится на Волоколамском шоссе. Движение транспорта здесь также полностью закрывать не станут – полосы будут перекрываться в несколько этапов. Площадь работ составит 5,5 тысячи квадратных метров.