Пять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Швейцарии

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Пять человек погибли и еще 40 пострадали при опрокидывании автобуса с туристами из Нидерландов на востоке Швейцарии. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал 20Minutes и полицию.

Инцидент произошел на участке дороги между населенными пунктами Суш и Цернец. Автобус следовал из Австрии в Швейцарию, съехал с трассы и перевернулся.

Пострадавшие доставлены в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Балашихе столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

В этот же день в Балашихе произошло еще одно ДТП. На 18-м километре автодороги М-7 "Волга" маршрутка столкнулась с пятью машинами. В результате случившегося за медицинской помощью обратились два человека.