Массовое ДТП с маршруткой произошло в Балашихе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Массовое ДТП с маршрутным такси произошло в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.

Авария случилась примерно в 07:25 на 18-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону области. По предварительным данным, маршрутка столкнулась с пятью машинами.

За медицинской помощью обратились два человека. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ДТП с участием электробуса и двух автомобилей произошло на западе Москвы. В момент аварии электробус находился на остановке. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.