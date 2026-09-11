11 сентября, 09:42Происшествия
Массовое ДТП с маршруткой произошло в Балашихе
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Массовое ДТП с маршрутным такси произошло в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Подмосковью.
Авария случилась примерно в 07:25 на 18-м километре автодороги М-7 "Волга" в сторону области. По предварительным данным, маршрутка столкнулась с пятью машинами.
За медицинской помощью обратились два человека. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее ДТП с участием электробуса и двух автомобилей произошло на западе Москвы. В момент аварии электробус находился на остановке. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.