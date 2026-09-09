Электробус и два автомобиля столкнулись на Мичуринском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

ДТП с участием электробуса и двух автомобилей произошло на западе Москвы, сообщает пресс-служба Дептранса.

Инцидент произошел в 08:31 9 сентября, возле дома 80 по Мичуринскому проспекту. В момент аварии электробус 793 находился на остановке.

Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее смертельное ДТП произошло на севере столицы. На Дмитровском шоссе Hyundai столкнулся с грузовиком. Женщина-водитель легкового авто скончалась на месте.

