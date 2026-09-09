09 сентября, 12:15Туризм
Власти Таиланда усилили контроль за пребыванием иностранцев
Фото: depositphotos/anekoho
Власти Таиланда ввели новые правила депортации иностранцев, рассказал ТАСС посол России в королевстве Евгений Томихин.
По словам дипломата, власти королевства последовательно усиливают контроль за пребыванием иностранцев в стране. Он рассказал, что фиксируются два вида нарушений: нарушение срока законного пребывания в стране и осуществление нелегальной трудовой деятельности, в том числе в сферах, где рабочие места по закону предоставляются лишь гражданам Таиланда.
"В результате процедуры в отношении нарушителей – будь то просрочка визы или работа без разрешения – теперь осуществляются быстрее", – подчеркнул Томихин.
Власти Таиланда приняли решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности иностранных туристов, в том числе граждан РФ, после убийства в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых.
Брат и сестра пропали в конце июля. В ходе поисков в водоотводном канале был обнаружен принадлежавший россиянам мотоцикл.
Тела Назимовых позднее нашли закопанными в лесистой местности. Их вернули родным.
Спустя время злоумышленники были задержаны. Они рассказали, что расправились с юношей, а его 22-летнюю сестру забили до смерти.
Мотивом преступления могло стать намерение завладеть мотоциклом. В результате фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали 4 человека. Им грозит смертная казнь.
Прощание с убитыми состоялось в начале августа в месте, где были найдены их тела. Обряд провели монахи в буддийском ритуальном каноне. Власти Таиланда также передали семье Назимовых финансовую помощь в размере 600 тысяч бат (около 1,5 миллиона рублей).