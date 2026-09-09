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09 сентября, 12:15

Туризм

Власти Таиланда усилили контроль за пребыванием иностранцев

Фото: depositphotos/anekoho

Власти Таиланда ввели новые правила депортации иностранцев, рассказал ТАСС посол России в королевстве Евгений Томихин.

По словам дипломата, власти королевства последовательно усиливают контроль за пребыванием иностранцев в стране. Он рассказал, что фиксируются два вида нарушений: нарушение срока законного пребывания в стране и осуществление нелегальной трудовой деятельности, в том числе в сферах, где рабочие места по закону предоставляются лишь гражданам Таиланда.

"В результате процедуры в отношении нарушителей – будь то просрочка визы или работа без разрешения – теперь осуществляются быстрее", – подчеркнул Томихин.

Власти Таиланда приняли решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности иностранных туристов, в том числе граждан РФ, после убийства в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых.

Брат и сестра пропали в конце июля. В ходе поисков в водоотводном канале был обнаружен принадлежавший россиянам мотоцикл.

Тела Назимовых позднее нашли закопанными в лесистой местности. Их вернули родным.

Спустя время злоумышленники были задержаны. Они рассказали, что расправились с юношей, а его 22-летнюю сестру забили до смерти.

Мотивом преступления могло стать намерение завладеть мотоциклом. В результате фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали 4 человека. Им грозит смертная казнь.

Прощание с убитыми состоялось в начале августа в месте, где были найдены их тела. Обряд провели монахи в буддийском ритуальном каноне. Власти Таиланда также передали семье Назимовых финансовую помощь в размере 600 тысяч бат (около 1,5 миллиона рублей).

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