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09 сентября, 16:31

Культура

В Москве завершили ремонт в двух театрах

Фото: пресс-служба театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова

С начала года в Москве завершили ремонт в Театре Моссовета и "Новой опере" имени Е. В. Колобова. Еще в пяти столичных театрах работы продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на главу московского департамента культуры Алексея Фурсина.

Он рассказал, что в Театре Моссовета заменили напольное покрытие и кресла в зрительном зале, а также осветительное оборудование. В "Новой опере" модернизировали нижнюю механизацию и комплексные системы безопасности.

До конца 2026 года планируется завершить ремонт в Театре на Малой Ордынке. Там обновят зрительный зал, буфет и фойе, а также инженерно-технические коммуникации.

В "Прогресс-сцене Армена Джигарханяна" Театра сатиры продолжается комплексное обновление. Специалисты заменят кровлю и инженерные системы, приведут в порядок фасад и внутренние помещения, включая зрительный зал. Кроме того, обновят театральное оборудование.

Фасад ремонтируют и в Московском театре оперетты – там также заменят оконные заполнения. В Московском драматическом театре "Сфера" отремонтируют кровлю.

Продолжаются работы и на Основной сцене Театра Олега Табакова. Их планируют завершить в 2027 году. В результате в театре станет больше репетиционных залов и гримерок, появится театральная библиотека и отдельный блок помещений для Театральной школы Табакова.

Ранее сообщалось, что Государственный академический Большой театр объявил набор в детский хор. В учреждение приглашают детей от 7 до 12 лет, для участия нужно подготовить 3 песни без сопровождения. Прослушивания пройдут 3 и 4 октября во Вспомогательном корпусе театра в Копьевском переулке, доме 3, подъезде № 5.

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