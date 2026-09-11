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11 сентября, 13:10

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Mirror: британские подростки пропускают уроки из-за перхоти

Британские подростки начали пропускать уроки из-за перхоти

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Британские подростки стали прогуливать занятия в школе из-за перхоти, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.

По результатам исследования, с которыми ознакомились журналисты, 8% школьников (примерно 140 тысяч) пропускают занятия по этой причине. При этом 69% подростков в Великобритании сталкиваются с перхотью, и более половины из них чувствуют стыд и неуверенность.

Чтобы скрыть проблему, 35% опрошенных меняют прическу, 28% избегают темной одежды, а 23% чаще носят головные уборы и капюшоны.

В обществе существуют ошибочные представления о перхоти. Например, 21% родителей объясняют ее появление плохой гигиеной. Но британский врач и медицинский блогер Фэй Бейт говорит, что основная причина – это изменение гормонального фона и микробиома кожи головы в период полового созревания.

Она рекомендовала регулярно и бережно мыть голову специализированным шампунем, который помогает контролировать популяцию грибка на коже головы.

Ранее врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова рассказала, что осенью из-за стресса и состояния желудочно-кишечного тракта возрастает риск появления перхоти. Для профилактики необходимо наладить режим сна и снизить количество стресса, а также придерживаться правильного питания.

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