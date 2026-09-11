В БРИКС заявили о значительных трудностях в глобальной экономике

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Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС по итогам встречи в Мумбаи 10 сентября приняли совместное заявление, в котором отметили устойчивость экономик объединения и их вклад в глобальный рост. Это следует из документа, которое распространено по итогам мероприятия.

В заявлении указано, что глобальная экономика сталкивается со значительными трудностями. Среди основных рисков – сохраняющаяся геополитическая напряженность, фрагментация торговли и протекционизм, неопределенность в политике, фискальное и инфляционное давление, растущий долг и финансовая уязвимость.

При этом экономики стран БРИКС, как сказано в документе, продемонстрировали устойчивость и продолжают вносить значительный вклад в стабильный, сильный, устойчивый, инклюзивный и сбалансированный глобальный рост.

"В этом контексте мы усилим наши коллективные усилия по повышению глобальной экономической устойчивости, поддержанию инвестиций и роста, а также сохранению открытой и инклюзивной глобальной экономической среды", – говорится в заявлении.

Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели 12 и 13 сентября. В Кремле сообщали, что поездка Владимира Путина в Индию будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов. В частности, на полях мероприятия президент РФ проведет двусторонние переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди и с председателем КНР Си Цзиньпином.

