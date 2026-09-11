Путин: против РФ ввели вдвое больше санкций, чем против всех остальных стран

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Против России было введено свыше 30 тысяч ограничений, что почти в 2 раза превышает суммарное количество санкций против всех государств мира. Об этом на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели заявил Владимир Путин.

Глава государства также оценил перемены в российской экономике. Он отметил, что запущенные структурные преобразования сделали ее более крепкой, устойчивой и мобильной. Благодаря этому, по словам президента, в течение последних трех лет Россия демонстрировала экономический рост выше среднемирового.

Путин подчеркнул, что страна действовала уверенно в сложных условиях, опираясь на отечественный бизнес, науку, технологии, образование, инженерные школы и граждан. Это позволило укрепить национальный суверенитет и расширять связи с надежными и предсказуемыми партнерами.

Также он напомнил, что Запад ранее называл конкуренцию неприкосновенной, однако сейчас, по его мнению, западные конкуренты пытаются любыми способами вернуть утраченное лидерство. Эти попытки, указал российский лидер, порой приобретают неблаговидные формы.

"Причем такие неприглядные формы – на государственном уровне", – посетовал Путин.

Президент РФ прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. В Кремле указывали, что поездка будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов.

В ходе беседы с Путиным на полях саммита БРИКС премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил ему книгу с древнеиндийским трактатом о жизни "Тируккурал" на русском языке. Моди указывал, что книга была написана в Индии две тысячи лет назад великим писателем Тируваллуваром, который рассуждал о человеческой жизни, сострадании и управлении.

