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11 сентября, 16:49

Экономика

Набиуллина рассказала о преимуществах зумеров с точки зрения работодателей

Фото: ТАСС/Александр Щербак

У зумеров есть преимущества с точки зрения работодателей, в том числе в контексте производительности труда. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, ее слова передает ТАСС.

По ее мнению, сейчас люди работают гораздо меньше, чем 100 или 200 лет назад, при этом с кратно большей производительностью. Глава регулятора отметила, что преимущество зумеров в этом плане связано с тем, что они выросли в цифровой среде. Для них это естественно.

"И я это вижу по тем молодым люди, которые работают у нас в Центральном банке, это очень ценные сотрудники, которыми мы очень дорожим", – сказала Набиуллина.

Отвечая на вопрос о потенциальной угрозе зумеров росту российской экономике и производительности труда, глава Банка России пояснила, что проблема заключается не в отработанных часах, а в их качестве.

Ранее стало известно, что 40% зумеров при выборе работы ориентируются на место, где можно задержаться на 3–5 лет. Молодое поколение также все чаще выбирает короткие программы стажировки до 3 месяцев с оплатой, обучением на рабочем месте, гибким графиком и понятным продолжением в виде трудоустройства.

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