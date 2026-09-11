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11 сентября, 16:22

Происшествия

В Марий Эл осудили мужчину, застрелившего подводного охотника вместо утки

Фото: depositphotos/AndreyPopov

55-летний житель Татарстана, который пьяным в августе 2025 года застрелил подводного охотника на реке Илеть в Марий Эл, осужден на 1,5 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По информации ведомства, у мужчины не было разрешения на охоту, а также на хранение и ношение оружия. Он выстрелил в потерпевшего, приняв его по ошибке за дичь. Против него возбудили уголовное дело по статьям о незаконной охоте и причинении смерти по неосторожности.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего огнестрельного оружия.

В ведомстве отметили, что подсудимый вину не признал и сказал, что стрелял в утку. Его взяли под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда на 2 миллиона рублей.

Ранее в Якутии охотник случайно выстрелил в человека, приняв его за косулю. Инцидент произошел в лесном массиве "Кердюгэн". Пострадавший скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело, также назначены экспертизы. Следователи призвали граждан соблюдать меры предосторожности при обращении с оружием на охоте.

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