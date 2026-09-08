В Якутии охотник застрелил мужчину, приняв его за косулю

Фото: ykt.sledcom.ru

В Намском улусе Якутии охотник случайно выстрелил в человека, приняв его за косулю. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по республике.

Инцидент произошел в лесном массиве "Кердюгэн". Охотник вместе со знакомым заметил косулю, выстрелил и приступил к разделке туши. Позже к месту на автомобиле подъехал еще один охотник, который заметил движение за деревом. Там укрылся один из мужчин, опасаясь встречи с охотинспекторами.

Прибывший охотник решил, что за деревом прячется косуля, в связи с чем выстрелил из нарезного ружья "Тигр" в направлении кустов. Пуля попала в спрятавшегося мужчину, спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Следователи напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности при обращении с оружием на охоте.

Ранее в Дагестане было возбуждено уголовное дело после того, как мужчина на охоте случайно застрелил человека. По версии следствия, трое мужчин, вооруженных охотничьими ружьями, отправились на охоту на территорию заказника "Каякентский".

Спустя время 55-летний житель Избербаша открыл стрельбу и как минимум четыре раза выстрелил в сторону диких кабанов. При этом он не проверил, находятся ли на линии огня люди. Одна из пуль попала в голову мужчины, который оказался в зоне стрельбы. Потерпевший погиб на месте.

