01 июня, 15:32

Происшествия

В Кузбассе задержали троих охотников по подозрению в убийстве 17-летнего подростка

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

В Кемеровской области трое охотников задержаны по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, тело которого нашли в лесу с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Отмечается, что молодого человека нашли мертвым в лесном массиве недалеко от села Междугорного в ночь на 31 мая. По версии следствия, один из мужчин во время охоты произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего по наводке товарищей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Все трое задержаны, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.

Издание NGS42 со ссылкой на источники сообщило, что правоохранители рассматривают две версии случившегося. Согласно первой, охотники через тепловизор могли принять подростка за косулю, по второй – охотники в состоянии алкогольного опьянения на питбайках "гоняла по полям" несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, стрелявшего в 11-летнего саксофониста. Инцидент произошел в Минском переулке, недалеко от Мариинского театра. Игра мальчика на улице не понравилась 38-летнему местному жителю, и он выстрелил в ребенка из пневматического оружия из окна своей квартиры.

