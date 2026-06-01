В Кузбассе задержали троих охотников по подозрению в убийстве 17-летнего подростка

В Кемеровской области трое охотников задержаны по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, тело которого нашли в лесу с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Отмечается, что молодого человека нашли мертвым в лесном массиве недалеко от села Междугорного в ночь на 31 мая. По версии следствия, один из мужчин во время охоты произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего по наводке товарищей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Все трое задержаны, с ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и заключении под стражу.

Издание NGS42 со ссылкой на источники сообщило, что правоохранители рассматривают две версии случившегося. Согласно первой, охотники через тепловизор могли принять подростка за косулю, по второй – охотники в состоянии алкогольного опьянения на питбайках "гоняла по полям" несовершеннолетних.

