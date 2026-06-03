Выездная студия телеканала Москва 24 начала работу на ПМЭФ-2026

Фото: пресс-служба АО “Москва Медиа”

Выездная студия телеканала Москва 24 начала работу на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который продлится с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Студия расположилась на стенде правительства Москвы, который в этом году представляет собой интерактивное пространство, где демонстрируются главные достижения столицы в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и ЖКХ.

В рамках ПМЭФ главному редактору Москвы 24 Дмитрию Щугореву предстоит взять интервью у членов столичного правительства, руководителей департаментов мегаполиса, а также ведущих представителей бизнеса и общественных организаций.

Вместе с ним на форуме работает и экономический обозреватель телеканала Константин Цыганков. Он в прямом эфире в программе "Новости" Москвы 24 анализирует актуальные темы мероприятия и фиксирует ключевые тренды развития российской и мировой экономики.

Программа ПМЭФ текущего года выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего планируется более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Например, отдельное внимание уделят блоку "Технологии, определяющие будущее", где обсудят искусственный интеллект, роботизацию, цифровой суверенитет и трансформацию взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Вместе с тем программа включит большое выступление Владимира Путина. Слово в том числе дадут и представителям зарубежных стран. В частности, свои доклады представят президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и другие.