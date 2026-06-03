Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 18:49

Общество

Выездная студия телеканала Москва 24 начала работу на ПМЭФ-2026

Фото: пресс-служба АО “Москва Медиа”

Выездная студия телеканала Москва 24 начала работу на XXIX Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), который продлится с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Студия расположилась на стенде правительства Москвы, который в этом году представляет собой интерактивное пространство, где демонстрируются главные достижения столицы в экономике, градостроительстве, социальной сфере, транспорте, промышленности и ЖКХ.

В рамках ПМЭФ главному редактору Москвы 24 Дмитрию Щугореву предстоит взять интервью у членов столичного правительства, руководителей департаментов мегаполиса, а также ведущих представителей бизнеса и общественных организаций.

Вместе с ним на форуме работает и экономический обозреватель телеканала Константин Цыганков. Он в прямом эфире в программе "Новости" Москвы 24 анализирует актуальные темы мероприятия и фиксирует ключевые тренды развития российской и мировой экономики.

Программа ПМЭФ текущего года выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего планируется более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

Например, отдельное внимание уделят блоку "Технологии, определяющие будущее", где обсудят искусственный интеллект, роботизацию, цифровой суверенитет и трансформацию взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Вместе с тем программа включит большое выступление Владимира Путина. Слово в том числе дадут и представителям зарубежных стран. В частности, свои доклады представят президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и другие.

Телеканал Москва 24 на ПМЭФ будет представлять ведущий программы "Деньги 24" Цыганков

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
обществоэкономика

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика