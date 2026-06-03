Собянин рассказал, что увидят гости московского стенда на ПМЭФ-2026

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Интерактивный стенд о достижениях и планах Москвы открылся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

На стенде представят основные столичные проекты в областях экономики, градостроительства, транспорта, промышленности, ЖКХ и социальной сфере. Гостям расскажут о ключевых московских технологиях и производствах, а также покажут Московскую верфь, открытый после реконструкции Ленинградский вокзал и многое другое.

Собянин напомнил, что сейчас мегаполис является лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и Национального рейтинга качества жизни в субъектах.

В Москве очень быстро развивается метро, впервые запущены беспилотные трамваи. А программа реновации стала самым большим городским проектом обновления жилья в мире. Она помогает развивать экономику страны и дает горожанам возможность получить новое жилье.

Посетители узнают и о работе столичного "Потала поставщиков" для закупок малого объема. Им расскажут о роли госзаказа в городской экономике и его пользе. А открытая стратегия Москва-2040 расскажет о целях, которые мегаполис ставит на ближайшие годы.

Также целый раздел посвятили Национальному центру "Россия", который реализует градостроительный комплекс по поручению Владимира Путина. Его возведут на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Одновременно там смогут находиться до 20 тысяч гостей.

В цифровом формате будет показан и новый поезд, который начнет курсировать по будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Время в пути между двумя городами составит всего чуть больше двух часов.

Можно будет увидеть и макет самого большого в России кластера производств электрических батарей, который даст стране возможность не зависеть от заграничных поставок. Его создадут на базе ОЭЗ "Технополис "Москва".

Новые заводы станут одними из самых автоматизированных и экологичных в мире. Протяженность их линий составит более 4,5 километра. Там появятся 20 комплексов, где будут 700 роботов. Это позволит предприятию "РЭНЕРА" выпускать продукцию со скоростью 1 ячейка в секунду. Мощность предприятия составит 18 миллионов аккумуляторных ячеек. Это 50 тысяч батарей, необходимых для электробусов, трамваев, электросудов, электромобилей и электросамокатов. А мощности компании "ИНЭСИС" будут рассчитаны на 15 миллионов ячеек в год.

Собянин напомнил, что Москва является лидером развития индустриального сектора страны. Всего за 5 лет объем производства обрабатывающих отраслей в городе вырос более чем в 2 раза. Выручка предприятий – на 8%. Ожидается, что промышленная инфраструктура города вырастет более чем в 2 раза к 2030 году и составит 25 миллионов квадратных метров. Уже сейчас на предприятиях столицы трудятся 755 тысяч человек.

Кроме того, посетители увидят Московский центр фотоники, открывшийся в 2025 году. Он единственный в стране серийно производит фотонные интегральные схемы, необходимые для применения технологий 5G, искусственного интеллекта, строительства центров обработки данных.

На производстве применяются сразу три современные технологии, которые могут повысить скорость передачи данных до 100 раз. Например, фильм в качестве 4К можно будет загрузить всего за 30 секунд. Также ФИС могут снизить электропотребление и сделать продукцию вдвое дешевле.

На стенде много внимания уделяется и строительству, так как это очень важная отрасль в экономике России. С 2011 года в городе построили более 170 миллионов квадратных метров недвижимости. Гостям продемонстрируют будущие проекты.

Например, планируется строительство МГТУ "СТАНКИН", где на одной территории объединятся фундаментальная наука, академическая учеба и инновационное производство. Макет здания расскажет о том, как проектирование и планирование помогает развивать станкоинструментальную промышленность.

Также гостям продемонстрируют возможности развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, покажут обновленный Ленинградский вокзал.

Мэр отметил, что Москва лидирует в Европе по скорости развития рельсового каркаса. Узнают гости и о дальнейших планах, например о Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиях метро, которые откроются до 2030 года. Таким образом, станций в городе станет больше 500.

Особое внимание уделят и станции метро "Достоевская", которая станет первой новой станцией на Кольцевой линии с 1954 года. Она позволит пассажирам удобно пересаживаться на Люблинско-Дмитровскую линию.

Кроме того, к 2030 году на 90% будет обновлен парк поездов метро. В ближайшие 2 года на линиях начнут курсировать свыше 700 новейших вагонов "Москва-2026". Гости смогут увидеть макет нового электродепо "Новорижское", а также узнать о беспилотном транспорте и Московской верфи, которая будет каждый год выпускать по 40 судов.

Глава города напомнил, что в прошлом году в Москве был запушен первый беспилотный трамвай. Сейчас их стало уже 4, а до конца года будет 15. К 2030 году планируется сделать беспилотным две трети столичного парка трамваев.

Представлены на стенде и интерактивные макеты социальных объектов. Инсталляция "Умный прием" знакомит гостей с возможностями ИИ и телемедицины. Они смогут пройти быстрое обследование и получить оценку скорости старения организма.

На макете нового корпуса НИИ скорой помощи им. Склифосовского представлен операционный блок с роботом Da Vinci. Комплекс будет одним из самых больших в России. Его выполнят в форме фрактала-сердца. Представлен и детализированный макет строящегося Детского многопрофильного стационара.

Увидеть можно и макеты других объектов, например, инновационной школы на Олимпийском проспекте, техноколледжа. Помимо этого, у стенда будет работать бар "Напитки от колледжей Москвы" с чаем и кофе, а также фотозона "Москва – лучший город земли. Она находится в макете лифта Карачаровского механического завода. Там можно нажать на некоторые кнопки и "переместиться" на разные площадки города.

Откроется и фотозона городского проекта "Лето в Москве" с живыми растениями, которые можно встретить в популярных общественных пространствах столицы. А магазине "Москва" представят товары столичных производителей. Порядка 40 брендов продемонстрируют сувениры, одежду и аксессуары.

Посетителям также доступны интерактивная зона "Москино", зона отечественных видеоигр и "Цифровой двойник Москвы" – 3D-копия города. А контролер будущего "Инспектор" расскажет все о столичном контроле и даст рекомендации по соблюдению установленных правил и норм. Также можно будет узнать уровень своей финансовой грамотности, используя тач-экран столичного департамента финансов.

ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Его программа будет выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Всего будет более 150 сессий, объединенных в несколько тематических блоков.

В рамках форума Владимир Путин выступит с большой речью. После слов президента, а также представителей иностранных государств запланирована дискуссия, в ходе которой они ответят на вопросы.

