03 июня, 18:07Культура
"Бурановские бабушки" станцевали с роботами на ПМЭФ
В рамках ПМЭФ участницам коллектива представили двух роботов – Матильду и Роберта. Первая согласилась станцевать с "Бурановскими бабушками". Спустя время к ним присоединился и второй робот.
Помимо этого, на ПМЭФ выставили на продажу компьютер Apple конца 1970-х годов, принадлежавший Стиву Джобсу. Экспонат представлен в рамках выставки "Архив времени" от галереи Stargift.
По данным организаторов, Джобс лично подарил этот компьютер своему другу Аллану Алкорну. Также посетителям представили минералогическую коллекцию с автографом Ивана Губкина, редкий архив Петра Чайковского и ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.
ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.