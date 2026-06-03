"Бурановские бабушки" станцевали с роботами на ПМЭФ

Российская музыкальная фольклорная группа "Бурановские бабушки" спела и станцевала вместе с роботами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Видео выступления появилось в канале "Осторожно, новости" в MAX.

В рамках ПМЭФ участницам коллектива представили двух роботов – Матильду и Роберта. Первая согласилась станцевать с "Бурановскими бабушками". Спустя время к ним присоединился и второй робот.

Помимо этого, на ПМЭФ выставили на продажу компьютер Apple конца 1970-х годов, принадлежавший Стиву Джобсу. Экспонат представлен в рамках выставки "Архив времени" от галереи Stargift.

По данным организаторов, Джобс лично подарил этот компьютер своему другу Аллану Алкорну. Также посетителям представили минералогическую коллекцию с автографом Ивана Губкина, редкий архив Петра Чайковского и ранее не публиковавшиеся письма Марка Шагала.

ПМЭФ продлится до 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

