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03 июня, 18:39

Происшествия

В Бурятии задержали директора фирмы по делу о гибели туристов на Байкале

Фото: vk.com/infocentersuskburyatia

В Бурятии задержали директора фирмы, чьи клиенты утонули в результате опрокидывания аэролодки на Байкале 19 мая. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела по факту гибели туристов на озере. В частности, директору фирмы предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, обвиняемая знала об отсутствии разрешительных документов на перевозку пассажиров на аэролодке "Север". Она также понимала, что в таких условиях невозможно предоставить безопасные услуги, но все же продала тур.

Аэролодка "Север-750" опрокинулась в районе скалы Черепаха примерно в 30 метрах от берега – в результате ЧП погибли 5 человек.

Водителю и владельцу перевернувшейся лодки, которые были задержаны через некоторое время, предъявили обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в оказании небезопасных услуг.

По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, у которого не было соответствующих прав. Сами задержанные признали вину.

Перевернувшаяся на Байкале аэролодка не имела лицензии на перевозку пассажиров

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